Tuğçe Kazaz Ezgi Mola'ya ne dedi? Tuğçe Kazaz Ezgi Mola tartışması ne? - Haberler

Ezgi Mola, şeriatla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Tuğçe Kazaz'a "Yallah Arabistan'a" diyerek tepki gösterdi. Mola'nın tepkisine sessiz kalamayan Kazaz ise "Haddini bil, medya maymunluğuna devam et" diyerek karşılığını verdi. Tuğçe Kazaz Ezgi Mola'ya ne dedi?

TUĞÇE KAZAZ EZGİ MOLA'YA NE DEDİ?

Twitter hesabından şeriatla ilgili bir paylaşım yapan Kazaz "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed'in ahlakı, Hz.Ömer'in adaleti, Hz.Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil" dedi.

Kazaz'ın gündem olan sözlerine sessiz kalamayan Ezgi Mola ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yallah Arabistan'a" diyerek tepki gösterdi. Mola'nın tepkisine Tuğçe Kazaz'dan da cevap gecikmedi.

KAZAZ: HADDİNİ BİL MEDYA MAYMUNU

Oyuncuya Twitter hesabından cevap veren Tuğçe Kazaz, şu ifadeleri kullandı: "Ezgi Mola bana 'Yallah Arabistan'a' demiş! Türkiye babanın çiftliği mı ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz."

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