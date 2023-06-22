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Tuğçe Kandemir - Sonbahar sözleri! Sonbahar şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Tuğçe Kandemir - Sonbahar sözleri! Sonbahar şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Tuğçe Kandemir'in yeni şarkısı Sonbahar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Tuğçe Kandemir - Sonbahar şarkı sözleri nelerdir? Sonbahar şarkısının sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Tuğçe Kandemir - Sonbahar şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tuğçe Kandemir'e aittir.

SONBAHAR ŞARKI SÖZLERİ

Ellerinde güneşi tutan kadın bendim,

Yandım ama diyemedim.

Gözlerinde ateşi saçan kadın bendim,

Yaktım ama göremedin.

***

Bu baharlar geçer kime gitse,

Canım da daralır sevse.

Sırtıma hançeri vuranı bulun,

Söyleyin!Şimdi nerde?

***

Kalbi uzaklarda bi'adam var,

En derinde.

Hep geride yaşlı bi'sonbahar.

Geçmez dedi ki

Daha çok kanar

Yarası bende bir damar,

Canım yanar.

***

Doğrusu böyle kabullendim kaderi de.

Bi'gün ağlarım bi'gün güler kandırıp kederi de.

Kötü günleri,

Düşleri,

Götürsün yanında.

Şunu bilsin dolmayacak hiçbir zaman yeri de.

***

Bu baharlar geçer kime gitse,

Canımda daralır sevse.

Sırtıma hançeri vuranı bulun,

Söyleyin!Şimdi nerde?

***

Kalbi uzaklarda bi'adam var,

En derinde.

Hep geride yaşlı bi'sonbahar.

Geçmez dedi ki

Daha çok kanar

Yarası bende bi'damar,

Canım yanar.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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