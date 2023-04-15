Tuğçe Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Tuğçe Kandemir'in hayatı ve biyografisi!

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15 Nisan Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Tuğçe Kandemir geliyor. Peki, Tuğçe Kandemir kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, evli mi, mesleği nedir, şarkıları nelerdir? Tuğçe Kandemir film ve dizide rol aldı mı? İşte tüm bilgiler...

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

Tuğçe Kandemir (d. 23 Şubat 1996, Ankara), Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmenidir.

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. İki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. 8 yaşında iken müziğe ilgi duymaya başladı. Mersin Üniversitesi'nden edebiyat öğretmeni olarak mezun oldu. Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü oldu. Bunun üzerine bir yapım şirketi ile anlaştı ve şarkıya bir klip çekildi. Bu Benim Öyküm, 100 milyonun üzerinde izlenmeye sayısına ulaştı ve yılın en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Daha sonra söylediği Gülü Soldurmam, Yanlış ve İçimdeki sen (Bilal Sonses ile) şarkıları da 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

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