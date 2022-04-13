Tuğçe Açıkgöz kimdir? Oğlum 'Sedef' Tuğçe Açıkgöz oynadığı diziler ve filmler nedir? Tuğçe Açıkgöz kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

Tuğçe Açıkgöz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tuğçe Açıkgöz'ün şu sıralar adını sıkça duymaya başladık. Özel hayatı ile gündeme gelen güzel oyuncu herkes tarafından merak ediliyor. Genç oyuncu Tuğçe Açıkgöz'ün son günlerde Kaan Yıldırım ile aşk iddialarıyla gündeme geldi. Son olarak Börü'nün dijital platformdaki bölümlerinde yer alan Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tuğçe Açıkgöz'ün oynadığı diziler...

TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR?

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşayan Tuğçe Açıkgöz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Şirin karakterine hayat vermektedir. Tuğçe Açıkgöz, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcuna sahiptir.

Tuğçe Açıkgöz'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 : Leke (Şirin karakteri) (TV Dizisi)

2016 : Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 : Yaz'ın Öyküsü (Ekim karakteri) (TV Dizisi)

2014 : Alev (TV Filmi)

2011 : Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

2007 : Vatan Sağolsun (Elif karakteri) (TV Dizisi)

2005 : Babam Geri Döndü (Yeşim karakteri) (TV Filmi)

2005 : Alaturka (Tuğçe karakteri) (TV Filmi)

TUĞÇE AÇIKGÖZ'ÜN SEVGİLİSİ KİM?

Oyuncu Tuğçe Açıkgöz'ün Kaan Yıldırım ile ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi.

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