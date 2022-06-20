Tuğberk Tanrıvermiş daha önce Galatasaray'da maç analistliği, genç takım antrenörlüğü görevlerinde bulunan, Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yardımcılığını üstlenmişti. Roma'nın genç takımını çalıştıran Tanrıvermiş son olarak Spezia'nın 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğüne getirilmişti. Peki, Tuğberk Tanrıvermiş kimdir? Tuğberk Tanrıvermiş hangi takımları çalıştırdı?

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 3 Eki 1989 (32)

Doğum yeri:Istanbul

Tuğberk Tanrıvermiş daha önce Galatasaray'da maç analistliği, genç takım antrenörlüğü görevlerinde bulunan, Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerin yardımcılığını üstlenmişti. Roma'nın genç takımını çalıştıran Tanrıvermiş son olarak Spezia'nın 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğüne getirilmişti.

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