Tuğba Ünal Metropol İstanbul'da görüntülendi
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Başarılı sanatçı Tuğba Ünal geçtiğimiz hafta sonu Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan Bravo'da konser vereceğini söyleyen Ünal, detayları görüşmek üzere toplantıya geldiğini belirtti
Sanatçı daha sonra Türkiye'de ilk kez Metropol İstanbul'da yapılan 'The NBA Exhibition" sergisini gezmeyi ihmal etmedi. Düzenli spor yaptığını dile getiren ve projelerinden gazetecilere bahseden Ünal,'Sensiz Olmaz' adlı şarkısının çalışmalarını anlattı. Buna göre Ünal söz müziği İlhan Şeşen'e ait ve müzik direktörlüğünü Çağrı Duran'ın yaptığı şarkı için yakında stüdyoya girecek ve yeni bir klip çekecek. Ünal, konuşmasını " Yeni şarkı çalışmalarım sürüyor. Bu süreçte sevgili Orhan Gencabay'ın eşi Sevim Gencabay bana çok destek oldu" şeklinde bitirdi.