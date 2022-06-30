Tuğba Ünal Instagram'ı da Yıktı Geçti

Haziran "Beni Yıkamaz Hiç Kimse" isimli Rap şarkısını geçtiğimiz günlerde piyasaya süren Tuğba Ünal, 3 günde 50 binden fazla izlenme aldı. Instagram hesabına tebriklerin yağdığı Ünal'ın şarkısını, ünlüler kendi hesaplarından da story olarak paylaştı.

Aralarında Mehmet Ali Erbil, Kubat, Şota Arveladze, Çağatay Akman gibi bir çok ünlü isim şarkıyı paylaştı. Kalp ve sevgi emojileri bırakanların yanı sıra hayırlı olsun dileklerini ileten ünlüler çoğunluktaydı. Mehmet Ali Erbil ise "Seni Hiç Kimse Yıkamaz" ifadesini kullandı.