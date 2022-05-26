Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu nişanlısı kim? Tuğba Şenoğlu hangi takımda oynuyor, mesleği ne? - Haberler

VakıfBank'la CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin'le evliliğe doğru ilk adımı attı. Genç çift, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu nişanlısı kim? Tuğba Şenoğlu hangi takımda oynuyor, mesleği ne?

TUĞBA ŞENOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1998

(24yaşında)

Tarsus

Boy: 1,85 m

Kilo: 64 kg

Voleybola 10 yaşında Tarsus'ta başladı. Bu yıllarda kendisine örnek aldığı isim Gözde Kırdar'dı. 2013'te VakıfBank SK altyapı takımına transfer oldu. Takip eden dönemde altyapı ile Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğuna ulaşan takımda yer aldı (2013-2014). 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu, sonraki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdi. 2017'de 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türk millî takımında yer alarak turnuvanın rüya takımına "en iyi smaçör" olarak seçildi.

Şenoğlu Vakıfbank SK'ye geri döndükten sonra (2017-2018 sezonu)

2017-2018 sezonu itibarıyla VakıfBank SK ana kadrosunda yer almaya başladı ve burada 2 sezon geçirdikten sonra Yeşilyurt'a kiralık olarak transfer oldu. 2019 Avrupa Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'nda İstanbul Aydın Üniversitesi SK takımında yer aldı ve takımı turnuvayı ikinci tamamladı.

2020-2021 sezonunda VakıfBank'a geri döndü. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise elemeleri birinci, turnuvayı da beşinci bitiren Türkiye kadın millî voleybol takımında yer aldı. 2021-2022 sezonunda Vakıfbank'la bir sezonda elde edilebilecek tüm kupaları kazanarak, sezonu 5 şampiyonlukla tamamlayıp takımdan ayrıldı.

TUĞBA ŞENOĞLU NİŞANLISI KİM?

VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu, Burhan İvegin'le evliliğe doğru ilk adımı attı.

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