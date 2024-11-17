Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir? Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir?

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ismi yolsuzluk iddialarına karışan Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız ile fotoğrafını Meclis'te gündeme taşıdı. Bakan Tekin ise kadını tanımadığını söyledi. Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir?

GÜÇLÜ KADINLAR DERNEĞİ BAŞKANI TUĞBA SARICAN YILDIZ KİMDİR?

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, fotoğraftaki kadın için "Yıldız; iki yıl önce Kocaeli'ne geldi, 2023'te, Güçlü Kadınlar Derneği ve GİZ Danışmanlık firmasını kurdu, devletten MESEM kapsamında 1 milyon 958 bin lira aldı" dedi. İddiaya göre, Yıldız aldığı bu paranın gereğini yerine getirmedi ve parayı da geri ödemedi.

Tekin ise paranın faiziyle birlikte alınmaya çalışıldığı Yıldız'ı tanımadığını ifade ederek "Sonradan öğrendim" dedi. Bu arada bakanla fotoğrafını 'tugbayildizofficial' adlı Instagram hesabından paylaşan Yıldız'ın tartışmalar üzerine sosyal medya hesabını kapattığı ortaya çıktı.