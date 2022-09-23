Şarkıcı Tuğba Özerk ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Tuğba Özerk boşanıyor mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar boşanıyor mu? Tuğba Özerk eşi Gökmen Tanaçar kimdir? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ve eşi Gökmen Tanaçar ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Tuğba Özerk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında "Tuğba Özerk boşanıyor mu?" sorusu araştırılıyor. Peki, Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar boşanıyor mu? Tuğba Özerk eşi Gökmen Tanaçar kimdir? Detaylar haberimizde...

TUĞBA ÖZERK VE GÖKMEN TANAÇAR BOŞANIYOR MU?

Tuğba Özerk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 2021 yılında nikah masasına oturduğu Gökmen Tanaçar ile boşanacağını duyurdu. Özerk, "Mütevazı bir şekilde evimizin içinde sade nikahla başlattığımız evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir. Bugün basında yer alan haberler nedeniyle yapmak zorunda kaldığım bu açıklama ile vaktinizi almak istemezdim. Ancak bazen ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor. Bu süreci Avukatım Türker Candan aracılığıyla sorunsuz ve sizleri sahnem, şarkılarım dışında meşgul etmeden geçirmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.