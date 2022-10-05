Şarkıcı Tuğba Özerk ve iş insanı Gökmen Tanaçar 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcı ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar ayrıldı mı? sorusu merak konusu oldu. Peki, Tuğba Özerk boşandı mı? Tuğba Özerk ayrıldı mı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Tuğba Özerk ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının boşandığı yönünde haberler ortaya çıkmasının ardından Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar boşandı mı? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Tuğba Özerk boşandı mı? Tuğba Özerk ayrıldı mı? İşte detaylar...

TUĞBA ÖZERK BOŞANDI MI?

Tuğba Özerk iş insanı Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021'de dünyaevine girmişti. İkilinin ayrılık iddiaları gündeme gelmesinin ardından ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyuran Tuğba Özerk, "Mütevazı bir şekilde evimizin içinde sade bir nikahla başlattığımız evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir. Bugün basında yer alan haberler nedeniyle yapmak zorunda kaldığım bu açıklama ile vaktinizi almak istemezdim. Ancak bazen ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor. Bu süreci Avukatım Türker Candan aracılığıyla sorunsuz ve sizleri sahnem, şarkılarım dışında meşgul etmeden geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.