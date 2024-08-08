Tuğba İvegin kimdir? Tuğba İvegin kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Tuğba İvegin kimdir? Tuğba İvegin kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?
İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Tuğba İvegin kimdir?
TUĞBA İVEGİN KİMDİR?
Doğum: 2 Şubat 1998 (26 yıl yaşında), Tarsus, Türkiye
Şu andaki takımı: Turkey
Boy: 1,84 m
Kilo: 64 kg
Katılma tarihleri: 2023 (Kuzeyboruspor), 2020 (VakıfBank Spor Kulübü)
Mevcut kulübü: Türk Hava Yolları
Tuğba Şenoğlu İvegin (d. 2 Şubat 1998, Tarsus), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Türk Hava Yolları'nda smaçör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. VakıfBank altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, VakıfBank A takımı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeşilyurt, Kurobe AquaFairies ve Kuzeyboru kulüplerinde forma giydi.