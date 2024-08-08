Tuğba İvegin kimdir? Tuğba İvegin kaç yaşında, nereli boyu kaç evli mi, hangi takımda oynuyor?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Peki, Tuğba İvegin kimdir?

TUĞBA İVEGİN KİMDİR?

Doğum: 2 Şubat 1998 (26 yıl yaşında), Tarsus, Türkiye

Şu andaki takımı: Turkey

Boy: 1,84 m

Kilo: 64 kg

Katılma tarihleri: 2023 (Kuzeyboruspor), 2020 (VakıfBank Spor Kulübü)

Mevcut kulübü: Türk Hava Yolları

Tuğba Şenoğlu İvegin (d. 2 Şubat 1998, Tarsus), Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Türk Hava Yolları'nda smaçör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. VakıfBank altyapısında yetişen voleybolcu sırasıyla; İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, VakıfBank A takımı, İstanbul Aydın Üniversitesi, Yeşilyurt, Kurobe AquaFairies ve Kuzeyboru kulüplerinde forma giydi.