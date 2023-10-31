Tuğba Ekinci kimdir? 2. Sayfa konuğu Tuğba Ekinci kaç yaşında, nereli? Tuğba Ekinci biyografisi!

2. Sayfa programının konuğu Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci oldu. Canlı yayına konuk olan Oyuncu Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci kaç yaşında, nereli?

Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Oyuncu Tuğba Ekinci kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci kaç yaşında, nereli? Tuğba Ekinci biyografisi! 2. Sayfa konuğu Tuğba Ekinci kimdir? Tuğba Ekinci kaç yaşında, nereli? Tuğba Ekinci biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977 yılında Kars'ta doğdu. Türk pop müziği şarkıcısı. Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Basketbolcu Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor. 2013 yılında Ekinci'nin, sigortadan para alabilmek için Jaguar Cars marka arabasının çalındığını söyleyerek "suç uydurduğu" gerekçesiyle yargılandı. Yalan söylediğine karar veren mahkeme, "suç uydurmak"tan 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diskografi

2005: O Şimdi Asker

2008: Condom

Single

2007: Boynuz

2010: Yanma Demezler

2011: 100 Derece

2013: Hadi Kızım

2014: Git Git Gör Gününü

2016: Para Babası

2018: Türkiye'nin Aslanları

2020: Bende Maske Yok (Son Dakika)

2023: Kahpe Kader