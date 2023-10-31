Tuğba Ekinci'den skandal sözler: Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz
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Tuğba Ekinci'nin katıldığı canlı yayında "Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz" demesi seyircileri çileden çıkardı. Ekinci için "Bu nasıl bir konuşma ve uslüp" yorumları yapıldı.
Paylaşımları ve söylemleriyle gündemden düşmeyen Tuğba Ekinci, katıldığı 2. Sayfa programında hemcinslerini hedef aldı. Kadınların nasıl giyilmesi gerektiğini bilmediğini söyleyen Ekinci, "Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz" dedi. Sözlerinden dolayı sosyal medyanın gündemine oturan Ekinci linç ediliyor.