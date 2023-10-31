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Tuğba Ekinci'den skandal sözler: Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz

Tuğba Ekinci'nin katıldığı canlı yayında "Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz" demesi seyircileri çileden çıkardı. Ekinci için "Bu nasıl bir konuşma ve uslüp" yorumları yapıldı.