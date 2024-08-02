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Tuğba Danışmaz kimdir? Tuğba Danışmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne?

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Olimpiyatlara katılan sporcularımız performansları ve başarıları ile ilgi odağı oluyor. Onlardan biri de Tuğba Danışmaz. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir? Tuğba Danışmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir? Tuğba Danışmaz kaç yaşında, nereli, branşı ne?

TUĞBA DANIŞMAZ KİMDİR?

Doğum: 1 Eylül 1999 (24 yaşında), Ankara, Türkiye

Boy: 1,76 m

Tuğba Danışmaz (d. 1 Eylül 1999), Türk atlet. Uzun ve üç adım atlama kategorilerinde yarışmaktadır. ENKA SK sporcusudur.

Kariyeri

Antrenörlüğünü Cahit Yüksel yapmaktadır. Tuğba Danışmaz, İstanbul'da düzenlenen 2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılarak üç adım atlamada beşinci oldu. 2019 Türkiye Süper Ligi'nin Bursa'daki ilk ayağında, üç adım atlamadaki 13,80 metrelik derecesiyle 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama etkinliğinde gümüş madalya kazandı. Ayrıca 23 yaş altında kendine ait ülke rekorunu da geliştirdi.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama yarışlarında 14,31 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.

İtalya'nın Roma kentinde Roma Stadyumu'nda düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda elemelerde 14.27 metre atlayarak finale yükselen Tuğba Danışmaz, finaldeki ikinci atlayışında 14.57 metre atlayarak Avrupa ikincisi oldu. Paris Olimpiyatları kotası alan Danışmaz, bu atlayışıyla kendisine ait olan 14.52 metre olan Türkiye rekorunu da kırmayı başardı.

Osman Demir
Osman Demir
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