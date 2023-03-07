Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazandı. Kullanıcılar tarafından Tuğba Danışmaz'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir? Tuğba Danışmaz kaç yaşında, nereli? Tuğba Danışmaz biyografisi! İşte detaylar...

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 adım atlamada Türkiye rekoru kırarak kürsünün ilk basamağında yer alan milli sporcu Tuğba Danışmaz'a altın madalyası takdim edildi. Milli sporcu Tuğba Danışmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Tuğba Danışmaz kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmakta. Peki, Tuğba Danışmaz kimdir? Tuğba Danışmaz kaç yaşında, nereli? Tuğba Danışmaz biyografisi! Detaylar haberimizde...

TUĞBA DANIŞMAZ KİMDİR?

Tuğba Danışmaz, İstanbul'da düzenlenen 2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılarak üç adım atlamada beşinci oldu. 2019 Türkiye Süper Ligi'nin Bursa'daki ilk ayağında, üç adım atlamadaki 13,80 metrelik derecesiyle 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama etkinliğinde gümüş madalya kazandı. Ayrıca 23 yaş altında kendine ait ülke rekorunu da geliştirdi.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama yarışlarında 14,31 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu da kırarak altın madalya kazandı.

TUĞBA DANIŞMAZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, 10 Eylül 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.