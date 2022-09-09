Ünlü manken Tuğba Altıntop'un göz altına ve çenesine dikiş atıldığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Tuğba Altıntop'a ne oldu? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Tuğba Altıntop ne oldu? Tuğba Altıntop son durumu ne? Tuğba Altıntop son hali!

1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ünlü manken Tuğba Altıntop'un son hali sevenlerini üzdü. Ünlü mankenin göz altına ve çenesine dikiş atıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tuğba Altıntop'a ne oldu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Tuğba Altıntop ne oldu? Tuğba Altıntop son durumu ne? Tuğba Altıntop son hali!

TUĞBA ALTINTOP NE OLDU?

Manken Tuğba Altıntop, İstanbul Şile'de köpek saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Tuğba Altıntop, hemen hastaneye götürüldü. Tuğba Altıntop'un göz altına ve çenesine dikiş atıldı.

TUĞBA ALTINTOP SON DURUMU NE?

Ünlü manken Tuğba Altıntop, köpek saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'un göz altına ve çenesine dikiş atıldı.