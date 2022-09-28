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Tugay Kerimoğlu oğlu kim? Berke Kerimoğlu kimdir?

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Tugay Kerimoğlu oğlu kim? Berke Kerimoğlu kimdir?

Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu babasının belgeselini çekeceğini söyledi. Berke Kerimoğlu'nun açıklamalarından sonra hayatı merak konusu oldu. Peki, Tugay Kerimoğlu oğlu kim? Berke Kerimoğlu kimdir? İşte detaylar...

Babasının Belgeselini Çekeceğini AçıkladıBabasının Belgeselini Çekeceğini Açıkladı

Eski futbolcu Turgay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Berke Kerimoğlu babasının belgeselini çekmek için çalışmalara başladığını söyledi. Turgay Kerimoğlu'nun açıklamalarından sonra Berke Kerimoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Tugay Kerimoğlu oğlu kim? Berke Kerimoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

TUGAY KERİMOĞLU OĞLU KİM?

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu'dur. 27 yaşındaki Berke Kerimoğlu Londra'da sinema eğitimini tamamlamıştır. Snob Magazin'in haberine göre şimdilerde eski futbolcu Turgay Kerimoğlu'nun belgeselini çekmek için çalışmalara başladığını söyledi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Berke Kerimoğlu Tugay Kerimoğlu Gündem Magazin Haberler

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