Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu, babasının belgeselini çekeceğini açıkladı. Futbolseverler, Tugay Kerimoğlu'nun belgeselinin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladılar. Peki, Tugay Kerimoğlu belgeseli ne zaman çıkacak? Tugay Kerimoğlu belgeseli nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

Eski futbolcu Turgay Kerimoğlu'nun oğlu Berke Kerimoğlu geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Berke Kerimoğlu babasının belgeselini çekmek için çalışmalara başladığını söyledi. Futbolseverler, Tugay Kerimoğlu'nun belgeselinin ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, Tugay Kerimoğlu belgeseli ne zaman çıkacak? Tugay Kerimoğlu belgeseli nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TUGAY KERİMOĞLU BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Snob Magazin'in haberine göre şimdilerde eski futbolcu Turgay Kerimoğlu'nun belgeselini çekmek için çalışmalara başladığını söyledi. Kerimoğlu, "5-6 aydır babamın belgeselini çekmek için bir çalışma içerisindeyiz. Görüştüğüm insanlar var. Önümüzdeki yıl başlayacağız. Çünkü bir yazım süreci var ve çok aceleye getirmek istemiyorum, benim için değerli bir proje Babam da destekliyor" ifadelerini kullandı.