Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adana'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Tufanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Tufanbeyli nerede? Tufanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Tufanbeyli ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adana'da da birçok yerde deprem hissedildi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesi merak edildi. Peki, Tufanbeyli nerede? Tufanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Tufanbeyli ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

TUFANBEYLİ NEREDE?

Tufanbeyli, Adana ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 16.966

Yüzölçümü: 987 km² (381 mil²)

TUFANBEYLİ İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adana'da yer alan Tufanbeyli ilçesinin nüfusu 16.966'tır.

TUFANBEYLİ HANGİ İLE BAĞLI?

Tufanbeyli Adana ilinin bir ilçesidir.

Doğusunda Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi, batısında Kayseri'nin Develi ve Tomarza ilçeleri, güneyinde Saimbeyli, kuzeyinde ise Kayseri'nin Sarız ilçesi) bulunur. Yüzölçümü 964 km2, nüfus yoğunluğu yaklaşık 25 kişi/km2'dir. Coğrafi yapısı itibarıyla bağlı olduğu Adana ve komşu illere çok uzaktır. Adana'ya 196, Kayseri'ye 178 ve Kahramanmaraş'a 160 km uzaklıktadır. Rakımı 1440 metre civarındadır.

Coğrafya

Nur Dağları'nın devamı olan Binboğa Dağları ve Batı Toroslar'ın devamı olan Tahtalı Dağları arasında kalmış, engebeli ve kırık bir arazi yapısına sahip yüksek bir plato görünümündedir. 3000 metrenin üzerine çıkan yükseklikler vardır. Tufanbeyli'ye ulaşım güneyden Obruk beli geçidi, doğudan Kan geçidi, batıdan Gezbeli geçidi ile sağlanır. Seyhan Nehri'nin bir kolu olan Göksu ırmağı ilçenin yakınından geçer ve ilçe topraklarını kuzeyden güneye ikiye böler.

İlçe iklim bakımından karasal iklim yapısına sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü yönünden fakirdir. İlçenin kuzeyinde kalan dağlık bölgelerde çam, sedir, köknar ve ardıç ormanları bulunur. Ekilebilir arazi ilçenin güneyinde ve güneydoğusunda daha çoktur.

Nüfus

Tufanbeyli, ilçe merkezine bağlı 3 merkez mahallesi ve 30 dış mahalle olmak üzere toplamda 33 mahalleden oluşmaktadır. 1958 yılına kadar Höketçe adıyla Saimbeyli'ye bağlı bucakken "Mağara" adıyla ilçe olmuş, 1965'te Çukurova bölgesi Kuvay-i Milliye komutanlarından Aydınoğlu Osman Tufan Bey'in adına izafeten bugünkü adını almıştır.