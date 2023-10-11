Aksa Tufanı operasyonu ile birlikte Tufan füzesi hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Hamas Tufan füzesi ile tehdit edilmesinin ardından konu hakkındaki birçok detay gündeme geldi. Peki, Tufan füzesi nedir? Tufan füzesi ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

Tufan füzesi nedir? Sorusu, 'Aksa Tufanı' operasyonu ile birlikte gündeme gelen sorular arasında bulunuyor. "Tufan füzesini ilk kez kullanmak zorunda kalacağız." açıklamasını yapan İsrail nedeniyle Tufan füzesine dair araştırmalar sürüyor. Peki, Tufan füzesi nedir? Tufan füzesi ne işe yarar, nerelerde kullanılır? İşte Tufan füzesi hakkında merak edilenler!

TUFAN FÜZESİ NEDİR?

İran yapımı bir güdümlü tanksavar füzesidir. Füze, ABD yapımı BGM-71 TOW füzesi temelinde geliştirilmiştir. Füzenin 3.5 km'den fazla menzili bulunmaktadır ve daha fazla vurucu güce sahip başka birçok varyant da geliştirilmiştir. İran'ın Tufan Füzesi, bu BGM-71 TOW füzesine benzerlik gösterir ve zırhlı hedeflere karşı kullanılır. Bu tür güdümlü füzeler, hassas bir şekilde hedeflenen zırhlı araçları veya savunma hatlarını etkisiz hale getirmek için kullanılır. Füzenin 3.5 km'den fazla menzili olduğunu belirttiniz, bu da onun uzun menzilli bir tanksavar füzesi olduğunu gösterir. Tufan Füzesi gibi güdümlü tanksavar füzeleri, modern savaş alanlarında kritik bir rol oynar ve zırhlı araçlara karşı etkili bir savunma sağlar.