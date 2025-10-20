Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Tufan Erhürman'ın özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın kim olduğu, mesleği ve toplumsal katkıları merak konusu. Peki,Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş kimdir? Nilden Bektaş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar…

NİLDEN BEKTAŞ ERHÜRMAN KİMDİR?

Tufan Erhürman'ın eşi olarak tanınsa da, Nilden Bektaş Erhürman, kendi alanında bağımsız bir başarı hikayesine sahiptir. 1979 Lefkoşa doğumlu olan Bektaş, çevre mühendisliği alanında edindiği bilgi ve tecrübe ile KKTC'de çevre duyarlılığının artırılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Profesyonel kariyerinde:

Kendi danışmanlık şirketini kurması,

Çevre Mühendisleri Odası başkanlığı yapması,

Sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sağlaması

gibi önemli başarılar bulunan Nilden Bektaş, aynı zamanda çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine de ilham kaynağı olmaktadır.

NİLDEN BEKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Nilden Bektaş Erhürman, 1979 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibariyle 46 yaşındadır. Eğitim hayatına da yine doğduğu şehir olan Lefkoşa'da başlayan Bektaş, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır.

Genç yaşlardan itibaren çevreye olan ilgisiyle dikkat çeken Bektaş, akademik kariyerine Türkiye'de devam etmiştir. Özellikle çevre mühendisliği alanındaki tutkusuyla eğitimine bu doğrultuda yön vermiştir.

NİLDEN BEKTAŞ NERELİ?

Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs kökenli bir isimdir ve Lefkoşa doğumludur. Hem kişisel hem de profesyonel yaşamında Kıbrıs kültürünün ve değerlerinin izlerini taşıyan Bektaş, çalışmalarını da büyük ölçüde KKTC'de sürdürmektedir.

Lefkoşa'da doğup büyüyen Bektaş, kariyerinde de çoğunlukla KKTC'yi merkez almış, çevre sorunlarına yerel çözümler üretebilmek adına bölgesel dinamikleri göz önünde bulundurarak çalışmalar yapmıştır. Bu yönüyle hem yerel hem de uluslararası çevre politikalarıyla uyumlu bir yaklaşım geliştirmiştir.

NİLDEN BEKTAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Nilden Bektaş Erhürman, çevre mühendisi olarak uzun yıllardır mesleğini icra etmektedir. 2005 yılında kendi kurduğu özel Çevre Danışmanlık Bürosu ile sektöre giriş yapan Bektaş, bu alanda uzmanlaşmış ve birçok projeye liderlik etmiştir.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Kurucusu olduğu çevre danışmanlık bürosu aracılığıyla;

Atık yönetimi

Çevresel etki değerlendirmeleri (ÇED)

Doğal kaynakların korunması

Sürdürülebilir çevre projeleri

gibi alanlarda hizmet sunmaktadır. KKTC'deki çevre politikalarının uygulanmasına katkıda bulunmanın yanı sıra, çeşitli kurum ve kuruluşlarla da iş birliği içerisindedir.









Sektörel Temsil ve Liderlik

Nilden Bektaş aynı zamanda Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu pozisyonda, çevre mühendisliği mesleğinin gelişimine katkı sağlamış, çevre sorunlarına yönelik farkındalık çalışmaları yürütmüş ve sektörün profesyonelleşmesine öncülük etmiştir.

Bu kapsamda:

Çevre politikalarının geliştirilmesi,

Mesleki etik kurallarının yaygınlaştırılması,

Kamu-özel sektör iş birliklerinin artırılması

gibi birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.