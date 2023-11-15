TÜDİP, Atatürk'ü anma yemeği düzenledi

Türk- Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümünde Tarihi Pandeli Lokantası'nda andı. Mustafa Kemal de 1910'lu yıllarda kolağası rütbesinde iken zaman zaman bu lokantaya gidenler arasında bulunuyordu.

TÜDİP, 2023 yılının ilk aylarında kuruldu. Başkanlığını Canan Göztepe ve Gülnur Kamaşak'ın, yönetim kurulu üyeliğini Nergis Koparan, Esra Ciftci Aslan, Seycan Tanfer, Gaye Donay, Zelal Özalp, Şebnem Akman Balta, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Kadriye Yüksel, Hatice Bezal ile Hülya Kaan'ın üstlendiği ve asıl amacı Türk ve dünya iş kadınları arasında köprü kurarak ortak iş yapmak; kültür, sanat, eğitim ve sosyal sorumluluk dallarında Türk kadınını gücünü göstermek olan TÜDİP, 10 Kasım Cuma günü Tarihi Pandeli Lokantası'nda Atatürk'ü anma yemeği düzenledi. Platformdan konuyla ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Böyle önemli bir toplantıyı Ata'mızın sevdiği restoranda yapmaktan gurur duyuyorum. Emsali olmayan bir kurtuluşu ve aydınlanmayı bize yaşatan büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ü, fiziken aramızdan ayrılışının 85.yılında özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. Laik, demokratik, çağdaş Cumhuriyet'in değerini en çok biz kadınlar biliriz. Bugün, matem günü değil; Atatürk'ü anmak, bizlere bıraktığı Cumhuriyet değerlerini ve kadın kazanımlarını en üst seviyeye çıkartmak günüdür. Bizler, TÜDİP olarak, kadın hakları, eşitlik ve demokrasi için sonuna kadar mücadelemizi sürdürüp tüm dünyaya göstereceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz."

TÜDİP, kırtasiye ve giyim desteğinde bulunmak için Kastamonu, Hatay ve Adıyaman illerinde ihtiyaç sahibi köy okullarını ziyaret edeceğini duyurdu.