Tüdanya, , Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam ekrana gelecek olan bölümüne konuk olacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla yayınlanacak olan program yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Programın diğer konukları ise Hakkı Bulut, Gökhan Güney ve Bayram Şenpınar. Peki, Tüdanya kimdir, kaç yaşında? Tüdanya nereli, hayatı ve biyografisi nedir?

Şarkılar Bizi Söyler programına Tüdanya konuk oluyor. İzleyenler ise Tüdanya hakkında merak ettiği sorulara cevap arıyor. Peki, Tüdanya kimdir, kaç yaşında? Tüdanya nereli, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TÜDANYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tüdanya 1961'de Bergama, İzmir'de doğdu. Türk arabesk şarkıcısı ve sinema oyuncusudur.

İzmir'in Bergama ilçesinde Bergamalı yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak doğdu. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitimini bıraktı. Küçük yaşta 10 yıl süren bir evlilik yaptı, 2 çocuğu oldu. Boşandıktan sonra şarkıcılığa başladı.

Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

1995 yılında 'O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.

16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirir. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırılır ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınır.

2020 yılında kalp krizi geçiren ve 2021 yılında gırtlak kanserine yakalanan Tüdanya sesini kaybetmeden önce son konserini 2018 yılında İstanbul Cahide'de vermiştir. 37. İstanbul Film Festivali'nin Arabesk sinema filminin 30. Yılı dolayısıyla organize ettiği gecede Gülden Karaböcek, Ayta Sözeri ve Demet Evgar ile birlikte sahne alan Tüdanya 'Seni Sevmeyen Ölsün' ve 'Huzurum Kalmadı' adlı şarkıları seslendirdi. Gırtlak kanserine yakalandıktan sonra sıkıntılı günler yaşayan Tüdanya'nın yardımına Şubat 2022 de sanatçı Haluk Levent koştu. AHBAP Derneği kurucusu Levent; "Çok, çok zor durumda. Kanser bir yandan evsizlik bir yandan. Haydi biz başarırız arkadaşlar!" diyerek sanatçı için yardım kampanyası başlattı.

ALBÜMLERİ

• (1983) Sıra Sıra Dağlar

• (1986) Azap

• (1986) Seni Sevmeyen Ölsün

• (1987) Sen Bir Ömürsün

• (1988) Sen Yaşa

• (1989) Adın Sevgilim Olsun

• (1991) Dön

• (1993) Beklenen Tüdanya

• (1994) Söyle Güzel İsmin Ne

• (1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

• (1999) Canım Sağolsun

• (2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)