Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Duyurunun ardından birçok vatandaş TÜBİTAK personel alımı ne zaman? Sorusunu merak ediyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise TÜBİTAK personel alımı şartları nelerdir? Sorusu oluyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları nelerdir?

Memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför gibi farklı pozisyonlarda alım gerçekleştirecek olan TÜBİTAK personel alımı ne zaman? Sorusunu bu haberimizde merak edenler için yanıtladık. Konu hakkında birçok detay merak konusu haline geldi. Peki, TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK personel alımı şartları nelerdir?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

TÜBİTAK tarafından konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilan şu şekilde;

Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek.

Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak.

Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.