Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal hayatı ve biyografisi! Tuba Ünsal kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuba Ünsal merak konusu oldu. İşte Tuba Ünsal hakkında merak edilen Tuba Ünsal kimdir, Tuba Ünsal hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Aralık 1981

40 yaşında

Denizli

Boy: 1,67 m

Denizli'de doğdu. Baba tarafından Yunanistan göçmeni, anne tarafından Bulgaristan ve Romanya göçmenidir.[1] Babasının görevi nedeniyle İlkokulu Vize, Kırklareli'de, orta öğrenimini Şanlıurfa'da, liseyi ise Bornova, İzmir'de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.

2004 yılında Cem Cantaş ile evlenen Ünsal, 2006'da boşandı. 2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. 2018'de sona eren üçüncü evliliğini ise 2013 yılının Mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas dünyaya gelmiştir. 20 Şubat 2017 tarihinde İçerde dizisine katılmıştır.

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