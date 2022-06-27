Tuba Torun kimdir merak ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde yeni eşi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Tuba Torun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tuba Torun hayatı ve biyografisi haberimizde...

TUBA TORUN KİMDİR?

1987 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Tuba Torun, Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nden mezun olarak lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Kurumsal ve uluslararası hukuk gibi çeşitli alanlar olmak üzere Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin de avukatlığını yapan Torun, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeliği yapıyor. Halen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan Tuba Torun, 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Yönetici, siyasetçi, milletvekili, yazar ve CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamasının ardından Erdoğdu, 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Erdoğdu ayrıca ABD'de Carnegie Mellon Üniversity'de Kamu Politikaları ve Yönetimi konulu yüksek lisansını yaptı. Erdoğdu, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde 24. Dönem CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. 6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi. Ancak 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. 25., 26. ve 27 dönem genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

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