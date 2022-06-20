Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yaz kararnamesi tamamlandı. Kararname ile 33 ilin başsavcısı değiştirilirken Gümüşhane Başsavcılığı'na atanan Tuba Ersöz Ünver, Türkiye'nin ilk başörtülü il Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Tuba Ersöz Ünver kimdir? Tuba Ersöz Ünver hayatı ve biyografisi!

TUBA ERSÖZ ÜNVER KİMDİR?

Tuba Ersöz Ünver, HSK 2020 Ana Kararnamesindeki değişiklikle Aydın Nazilli Savcılığı'ndan Konya Beyşehir Savcılığı'na getirildi. Ünver, 19 Haziran 2022'de yayımlanan yaz kararnamesiyle birlikte il başsavcılığına terfi etti. Daha önce Beyşehir Başsavcısı olan Tuba Ersöz Ünver, HSK'nın kararnamesiyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Ünver, böylelikle il Cumhuriyet Başsavcısı olan ilk başörtülü kadın savcı olma unvanına sahip oldu.

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