Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
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Transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Tuanzebe hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Tuanzebe kimdir? İşte merak edilen oyuncu hakkında bilgiler…
Başarılı performansı ile sporseverlerin takip ettiği Tuanzebe, transfer gündeminde de dikkatleri çekiyor. Peki, Tuanzebe kimdir? Tuanzebe kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
TUANZEBE KİMDİR?
Doğum tarihi: 14 Kasım 1997
(24 yaşında),
Bunia, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Boy: 1,85 m
Kilo: 75 kg
Axel Tuanzebe (d. 14 Kasım 1997), defans pozisyonunda görev yapan Demokratik Kongo asıllı İngiliz futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında Manchester United takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Aston Villa ve Napoli takımlarında forma giydi.