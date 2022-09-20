Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Tuana Kurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuana Kurt sevgilisi var mı? Miss Turkey Tuana Kurt evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Tuana Kurt'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Tuana Kurt sevgilisi var mı? Miss Turkey Tuana Kurt evli mi? Detaylar haberimizde…

TUANA KURT SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 12 numarası Tuana Kurt, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans öğrencisidir.24 yaşındaki Tuana Kurt, 1.75 boyundadır. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Tuana Kurt, @tuanakurt kullanıcı adıyla 1.976 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY TUANA KURT EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Tuana Kurt'un evli olmadığı bilinmektedir.