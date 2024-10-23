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Türkiye BRICS'e girecek mi?

Türkiye BRICS'e girecek mi?
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Türkiye, Avrupa Birliği ile tam entegrasyon sağlayamamanın getirdiği hayal kırıklığıyla BRICS üyeliğine başvurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS ve ASEAN'a yönelik ilgiyi doğruladı, ancak süreç halen değerlendirme aşamasında.

Türkiye'nin BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubuna tam üyelik başvurusu yaptığı Rus yetkililerce doğrulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul etti. Türkiye'nin bu başvurusu, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yaşanan duraksamalar ve NATO müttefikleriyle bazı sorunlar ışığında gelişti. Peki Türkiye'nin BRICS'e girişi ne anlama gelecek?

TÜRKİYE BRICS'E GİRECEK Mİ?

Türkiye'nin BRICS'e katılma isteği, dış politikada yeni stratejik yönelimlerin bir parçası olarak görülüyor. BRICS üyesi ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 45'ini ve küresel ekonominin yaklaşık yüzde 28'ini temsil ediyor. Türkiye'nin bu gruba katılımı, ülkenin uluslararası arenadaki etkinliğini artırabilir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin BRICS ve ASEAN'a yönelik ilgisini onaylarken, AB üyeliğine ilişkin hayal kırıklıklarının bu arayışı tetiklediğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Türkiye'nin tam üyelik başvurusunu doğruladı ve bu başvurunun değerlendirileceğini belirtti.

TTürkiye BRICS'e girecek mi?

BRICS, genişleme sürecinde birçok ülkenin başvurusunu değerlendiriyor ve Türkiye bu genişlemeye aday ülkelerden biri. Kazan'da düzenlenen zirvede BRICS'in genişlemesi ana gündem maddelerinden biri olacak, ancak Türkiye'nin tam üyeliği henüz netleşmiş değil.

TÜRKİYE'NİN BRICS'E GİRMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye'nin BRICS'e katılması halinde birçok ekonomik ve stratejik fayda sağlanabilir. BRICS, küresel ticaretin %18'ini, yabancı yatırımların %22'sini kontrol ediyor ve geniş üye tabanı ile Türkiye için önemli bir ekonomik işbirliği platformu sunabilir. Türkiye, BRICS ülkeleriyle ticaret hacmini artırma ve enerji işbirliklerini derinleştirme fırsatı yakalayabilir. Özellikle, enerji kaynakları açısından stratejik ortaklıklar, Türkiye'nin enerji güvenliğini artırabilir.

TTürkiye BRICS'e girecek mi?

Siyasi açıdan bakıldığında ise Türkiye, BRICS üyeliği ile uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olma şansı yakalayacak. NATO ve Batı merkezli uluslararası platformlarda yaşanan bazı zorluklar, Türkiye'nin BRICS gibi alternatif oluşumlarla ilişkilerini derinleştirme arayışını hızlandırmış durumda. Türkiye'nin katılımı, hem küresel siyasette çok kutuplu dünya düzenine katkı sunabilir hem de Batı ile ilişkilerde yeni bir denge unsuru yaratabilir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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