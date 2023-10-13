Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçi için gerçekleştirilecek olan kura çekimi canlı yayınlanacak. TTK Kura çekimi hangi kanalda? Sorusu bu kapsamda merak ediliyor. Peki, TTK Kura çekimi hangi kanalda? TTK Kura çekimi nerede yapılacak, nereden izlenir? TTK işçi alımı kura çekimi canlı izle!

TTK Kura çekimi hangi kanalda? Sorusu, gerçekleştirilecek olan kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Zonguldak Site Kapalı Spor Salonunda yapılacak elektronik kura çekimine dair araştırmalar sürmekte ve konunun detayları merak edilmekte. Peki, TTK Kura çekimi hangi kanalda? TTK Kura çekimi nerede yapılacak, nereden izlenir? TTK işçi alımı kura çekimi canlı izle!

TTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

13 Ekim cuma günü saat 14.00'de başlayacak olan TTK kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Buna göre TTK kura çekimi internet üzerinden şifresiz bir şekilde canlı izlenebilecek. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te gerçekleştirilecek alımlar için başvurular Eylül'de sona erdi. TTK kura çekimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenecek.

ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kurada çıkmış olmak tek başına işe girme hakkı kazandırmayacak. Adaylara sağlık muayenesi ve aynı zamanda arşiv araştırması yapılacak. İlk İşe Giriş Sağlık Raporunu alamayan veya Emniyet Müdürlüklerince yapılacak arşiv araştırmasından geçemeyen adayların yerine sırasıyla yedek listenin ilk sırasından yerleştirme işlemleri yapılacak.

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