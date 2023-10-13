TTK kura canlı yayın! 2023 TTK işçi alımı Zonguldak kura çekilişi başlıyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 2 bin işçi alımı yapılacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak işçiler için üç farklı çekiliş düzenlenecek. Sonuçlara göre 2 bin yeraltı pano-ayak üretim işçisi istihdam edilecek. İşte, TTK kura canlı yayın izleme ekranı!

TTK KURA CANLI YAYIN 2023 - 13 Ekim TTK işçi alımı Zonguldak kura çekilişi nasıl izlenir?

TTK işçi alımı Zonguldak kura çekilişi izle! TTK kura canlı yayın izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin pano ayak üretim işçisi alınacak. İstihdam edilecek kişiler çekilişle belirlenecek. Peki, 2023 TTK kura canlı yayın nasıl izlenir?

TTK KURA CANLI YAYIN İZLE!

Aşağıdaki ekrandan Türkiye Taşkömürü Kurumu kura çekilişini canlı izleyebilir ve çekilişte isminizin çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz.

TTK ÇEKİLİŞ KURA TAKVİMİ

Zonguldak TTK kura çekilişi 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

TTK Bartın kura çekilişi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

TTK Karabük 100 işçi alımının çekilişi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda yapılacak.

TTK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. Nihai ve yedek listelerin çekilişin ardından https://www.taskomuru.gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

TTK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılacak.

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