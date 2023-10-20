TTK Karabük, Bartın kura sonuçları isim listesi! TTK kura sonuçları nihai yedek Karabük, Bartın son liste

TTK Karabük, Bartın kura sonuçları isim listesi belli oluyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde çalışacak 500 işçi daha belli olacak. Zonguldak'ta yapılan çekiliş sonucunda 1.500 kişi kuruma girmişti. 20 Ekim'de Karabük ve Bartın illeri için iki ayrı sipariş yapılacak. TTK kura sonuçları Karabük, Bartın nihai yedek liste güncellenecek yayınlanacak. İşte, TTK Karabük, Bartın kura sonuçları!

TTK Karabük, Bartın kura sonuçları isim listesi! TTK kura sonuçları nihai yedek liste araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımında çekilişler devam ediyor. Zonguldak çekilişi tamamlandı ve 1.500 işçi kadroya alındı. Yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdamında sıra Karabük ve Bartın illerine geldi. Peki, TTK Karabük, Bartın kura sonuçları isim listesi nasıl?

TTK KARABÜK, BARTIN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TTK Karabük ve Bartın kura çekilişi 20 Ekim 2023'te tamamlanacak.

Bartın kura çekilişi 20 Ekim saat 14.00'te başlayacak. kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

Karabük işçi alımı çekilişi ise saat 16.00'da Karabük Yenişehir Merkez Spor Salonunda yapılacak.

TTK kura çekilişlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kura sonuçları nihai ve yedek isim listesi https://www.taskomuru.gov.tr adresinden açıklanıyor.

Sonuçlara göre 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam ediliyor. Adayların, iş için başvuru yaptıkları ilde ikamet etmeleri şartı aranıyor.

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılıyor.

TTK KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

Zonguldak 1500 işçi alımı için 13 Ekim 2023 tarihinde Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılan kura çekimi sonuçlarından asıl aday listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Kura çekimi sonucunda ASIL olarak belirlenen adayların, ücretleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını almaları gerekecek.

Kuradan çıkan Asıl aday sırasına göre;

1-300 (300 dahil) arası adaylar 23 Ekim 2023 tarihinde,

301-600 (600 dahil) arası adaylar 24 Ekim 2023 tarihinde,

601-900 (900 dahil) arası adaylar 25 Ekim 2023 tarihinde,

901-1200 (1200 dahil) arası adaylar 26 Ekim 2023 tarihinde,

1201-1500arası adaylar 27 Ekim 2023 tarihinde

Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

En son bitirdiği okul diploması ve fotokopisi

4 adet vesikalık resim

İkametgâh belgesi

Nüfus kayıt örneği

Varsa askerlik terhis belgesi (fotokopi)

Varsa Sigorta sicil numarası ve Başlangıç tarihi (Gün, Ay, Yıl) (Fotokopi)

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