TTK Karabük, Bartın kura çekilişi ne zaman? 2023 TTK Karabük, Bartın kura sonuçları merakla bekleniyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesine 500 işçi daha alınacak. Zonguldak işçi alımında kura çekilişi tamamlanırken gözler Karabük ve Bartın işçi alımına çevrildi. Peki, TTK Karabük, Bartın kura çekilişi ne zaman?

TTK Karabük, Bartın kura çekilişi ne zaman? 2023 TTK Karabük, Bartın işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 2 bin işçi alımı kaldığı yerden devam ediyor. TTK Karabük, Bartın kura çekilişi ne zaman sorusuna cevap aranıyor. 2023 TTK Karabük, Bartın işçi alımı kura sonuçları merakla bekleniyor. Binlerce işçi adayının başvurduğu çekiliş sonucuna Karabük ve Bartın'da 500 kişi istihdam edilecek. Zonguldak çekilişi ise 13 Ekim'de tamamlandı.

TTK KARABÜK, BARTIN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TTK Karabük ve Bartın kura çekilişi 20 Ekim Cuma günü yapılacak. Bartın kura çekilişi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak.

TTK Karabük 100 işçi alımının çekilişi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda yapılacak.

TTK KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kura sonuçları nihai ve yedek isim listesi https://www.taskomuru.gov.tr adresinden açıklanıyor.

Sonuçlara göre 2 bin yeraltı "pano-ayak üretim işçisi" istihdam ediliyor. Adayların, iş için başvuru yaptıkları ilde ikamet etmeleri şartı aranıyor.

Noter kurası sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan gerekli şartları sağlayamayanlar yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılıyor.

Kuradan çıkan Asıl aday sırasına göre;

1-300 (300 dahil) arası adaylar 23 Ekim 2023 tarihinde,

301-600 (600 dahil) arası adaylar 24 Ekim 2023 tarihinde,

601-900 (900 dahil) arası adaylar 25 Ekim 2023 tarihinde,

901-1200 (1200 dahil) arası adaylar 26 Ekim 2023 tarihinde,

1201-1500 arası adaylar 27 Ekim 2023 tarihinde

Zonguldak TTK Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçilik Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

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