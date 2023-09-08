TTK 2 bin işçi alımı kadrosu açıldı! En düşük 19.274,29 TL maaşla işçi alınacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 2 bin işçi alımı yapacak. Kuruma; Zonguldak, Bartın ve Karabük dahil 3 ilde toplam 2 bin kişi alınacak. Alımlar kura yoluyla tamamlanacak. TTK'da çalışan işçilerin maaşları yer altı ve yer üstü olmasına göre değişiyor. Ayrıca A, B ve C skalası bulunuyor. Giriş skalası 7. grupta yer alan bir işçi 19 bin 274 lira 29 kuruş maaş alacak.

TTK 2 bin işçi alımında süreç başladı! Binlerce kişinin başvuru yapması beklenen işçi alımı 3 ili kapsayacak. Alım yapılacak maden işçileri Zonguldak, Bartın ve Karabük'te çalışacak. Kura çekilişlerinin ardından hak sahipleri belli olacak. En düşük işçi maaşı ise 19.274,29 TL olacak. İşçiler sosyal yardımlardan da faydalanabilecek.

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI İLANI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak duyurdu:

" Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2.000 işçi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile;

-Zonguldak için 1500,

-Bartın için 400,

-Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız.

Kura yoluyla işçi alımlarımızı 13 Ekim 2023 Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim 2023 Cuma günü Bartın ve Karabük'te gerçekleştireceğiz."

TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TTK işçi alımında başvurular belirtilen illerin İŞKUR Müdürlükleri aracılığıyla alınacak. İnternet üzerinden İŞKUR e-Şube ile başvuru yapma imkanı olacak.

Başvuru tarihlerinin mevzuatla ilgili çalışmaların sona ermesiyle belli olması bekleniyor. Deneme süreleri ve çalışma süreleri ile ilgili detaylar netleşecek. Başvuruların Eylül ayı içerisinde alınacağı tahmin ediliyor.

TTK İŞÇİ MAAŞLARI NASIL?

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan işçilerin maaşları toplu iş sözleşmesiyle belirleniyor. Haziran ayında yapılan 30. dönem toplu iş sözleşmesine göre maaşlar yeniden hesaplanmıştı.

Kurumda yer altı ve yer üstü çalışan işçi, usta, uzman ve nezaretçi maaşları değişiklik gösteriyor. İşçiler A, B, C skalasının yanı sıra gruplara göre sınıflandırılıyor ve maaşını buna göre alıyor.

Giriş skalasında olan 7. grup bir işçinin maaşı 19 bin 274 lira 79 kuruş olarak hesaplanmıştı. İşçilere ayrıca yemek bedeli, kuru katık bedeli, taşıt, sosyal ve giyim yardımı gibi ödemeler veriliyor. Ayrıca her yıl Mayıs ayında ek ödeme yapılıyor.

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