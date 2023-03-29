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TTK 1000 madenci alımı şartları nelerdir? TTK 1000 madenci alımı başvuruları nereden yapılır?

TTK 1000 madenci alımı şartları nelerdir? TTK 1000 madenci alımı başvuruları nereden yapılır?

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10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından TTK 1000 madenci alımı şartları nelerdir? Sorusu gündeme geldi. Peki, TTK 1000 madenci alımı şartları nelerdir? TTK 1000 madenci alımı başvuruları nereden yapılır?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Böylece merak edilen TTK 1000 madenci alımı şartları nelerdir?sorusu yanıt buldu. Peki, TTK 1000 madenci alımı şartları nelerdir? TTK 1000 madenci alımı başvuruları nereden yapılır?

TTK 1000 MADENCİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Madencilerimize güzel bir haberimiz var. Kamuya ve özel sektöre de görev yapan 11 bin madencimiz deprem bölgesinde çalışarak milletimizin gönlünü aldı. Bin yeni madenci alacağız."

Buna göre TTK 1000 madenci alımı gerçekleştirilecek fakat henüz bir bilgilendirme gerçekleştirilmedi. Yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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