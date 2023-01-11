Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve Fincancı'nın tahliyesine karar verildi. Peki, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı neden tutuklandı? Şebnem Korur Fincancı neden yargılanıyor, ceza aldı mı?

Şebnem Korur Fincancı tahliye oldu mu, neden tahliye edildi? TTB Başkanı ne dedi, neden ceza almıştı?

Şebnem Korur Fincancı neden tutuklandı? Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve Fincancı'nın tahliyesine karar verildi. Peki, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı neden tutuklandı? Şebnem Korur Fincancı neden yargılanıyor, ceza aldı mı? İşte detaylar...

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NEDEN YARGILANDI?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim 2022'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede ise şüpheli Fincancı'nın TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı belirtilerek, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, şüpheli Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti. Yetkisizlik kararı verilen şüphelinin dosyası ise İstanbul Adalet Sarayı'na ulaşarak İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI CEZA ALDI MI?

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.