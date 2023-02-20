Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı verildi mi? Tsunami olur mu? AFAD tsunami uyarısı nedir?

Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Tekrar deprem mi oldu? Yine mi deprem oldu?

Deprem tsunami uyarısı var mı? Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı verildi mi? Tsunami olur mu? AFAD tsunami uyarısı nedir? Detaylar...

DEPREM TSUNAMİ UYARISI

AFAD tsunami konusunda uyarı yayınladı:

Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.