Tsunami uyarısı verildi mi? Tsunami olur mu? AFAD tsunami uyarısı!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı verildi mi? Tsunami olur mu? AFAD tsunami uyarısı nedir?
Deprem tsunami uyarısı var mı? Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı verildi mi? Tsunami olur mu? AFAD tsunami uyarısı nedir? Detaylar...
AFAD tsunami konusunda uyarı yayınladı:
Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.
Depremin şokunu atlatamayan Hatay bir kez daha sallandı. AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.
İki büyük depremin etkisinden kurtulamayan Hatay'da vatandaşlar büyük korku yaşadı. Depremin çok şiddetli olduğunu belirten vatandaşlar, hızla kaldıkları yerden çıktı.
Depremin etkisiyle Hatay'da enkaz bölgesinde toz bulutu oluştu ve ambulans sesleri duyuldu. Deprem, Hatay'ın yanı sıra Adana, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.
Depremlerin ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Twitter hesabından açıklama yaptı. Savaş, "Bu akşam yaşadığımız depremin ardından tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Tüm ekiplerimizle vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahadayız." ifadelerini kullandı.