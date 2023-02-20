Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından tsunaminin nasıl oluştuğu araştırılmaya başlandı. Türkiye'de tsunami olur mu sorusu merak konusu oldu. Peki, Tsunami nasıl olur? Denizde tsunami olur mu? Türkiye'de tsunami olur mu? İşte detaylar...

Hatay'da tekrar deprem mi oldu? Tekrar deprem mi oldu? Yine mi deprem oldu?

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD, deniz seviyesinde yükselme olduğu belirtti. AFAD'ın açıklaması sonrasında tsunaminin nasıl meydana geldiği araştırılıyor. Türkiye'de tsunami olabilir mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tsunami nasıl olur? Denizde tsunami olur mu? Türkiye'de tsunami olur mu? Detaylar haberimizde...

TSUNAMİ NASIL OLUR?

Tsunami ya da dev dalga, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki nükleer patlamalar, yanardağ patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgalarıdır. Ayrıca kasırgalar da tsunamiye neden olabilir. Önceleri tsunami dalgalarına gelgit dalgaları da denmiştir. Tsunamilerin %80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşir.

DENİZDE TSUNAMİ OLUR MU?

Tarihsel çalışmalar, 8300 km'den fazla kıyı şeridine sahip ülkemizde son 3000 yıl içinde 90'dan fazla tsunami meydana geldiğini göstermektedir. Bunlar başta Marmara Denizi olmak üzere ülkemizi çevreleyen tüm denizlerde gözlemlenmiştir.