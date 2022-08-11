TSMC Başkanı Mark Liu kimdir? TSMC nedir? Mark Liu hayatı ve biyografisi!

Dünya gündeminin önemli aktörlerinden biri haline gelen TSMC Başkanı Mark Liu, ülkemizde ve dünya genelinde yakından takip ediliyor. Peki, TSMC Başkanı Mark Liu kimdir? Mark Liu hayatı ve biyografisi!

TSMC Başkanı Mark Liu, yaptığı açıklamalarla dünya genelinde gündem olurken ülkemizde de en çok merak edilen isimerden biri olurken TSMC Başkanı Mark Liu kimdir, merak edildi. İşte, Mark Liu hayatı ve biyografisi!

TSMC BAŞKANI MARK LİU KİMDİR?

Mark Liudünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi, TSMC'nin yönetim kurulu başkanıdır. Haziran 2018'den beri TSMC'nin kurucusu ve başkanından devralma Morris Chang emekli olduğunda göreve geldi. TSMC'nin piyasa değeri yaklaşık 185 milyar ABD dolarıdır.

Hayatın erken dönemi ve eğitim

Tayvanlı olan Liu, Taipei Belediye Jianguo Lisesi'nde eğitim aldı. Ulusal Tayvan Üniversitesi elektrik mühendisliği ve California Üniversitesi'nde bilgisayar üzerin eğitim aldı.

Kariyer

Liu kariyerine b: Intel ve AT&T Bell Laboratuvarları'nda başladı. 1983'ten 1987'ye kadar Intel Corporation'da çalıştı. 1987'den 1993'e kadar AT&T Bell Laboratuvarı ile Yüksek Hızlı Elektronik Araştırma Laboratuvarı için araştırma müdürü olarak görev yaptı. Liu, 1993 yılında TSMC'de çalışmaya başladı. 2000 yılında TSMC tarafından satın alındığında Worldwide Semiconductor Manufacturing Corp.'un başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında TSMC'nin baş işletme sorumlusu oldu ve ardından 2013 yılında C.C. ile eş CEO görevini üstlendi. Wei Liu, TSMC'nin ilk 12 inçlik fabrikasını ve GIGAFAB operasyonlarını kurdu.

Liu'nun liderliği altında TSMC, 2018 olarak ödüllendirildi.

Liu, Taiwan Semiconductor Industry Association'ın (TSIA) başkanıdır ve Başkanlık CEO'su Danışma Kurulunda görev yapmaktadır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Mühendislik Danışma Kurulu'nda görev yapmaktadır.