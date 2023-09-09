TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na MSB'den sert tepki: TSK, terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" diyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Milli Savunma Bakanlığı'ndan da tepki geldi. Mehmetçiğe iftira atıldığını kaydeden bakanlık açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çalışmalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözlerine Milli Savunma Bakanlığı sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çalışmalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir." denildi.

CHP'Lİ TANRIKULU'NDAN SKANDAL İDDİA

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili söylediği sözler, tepkilere neden oldu. Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

"MEHMETÇİĞİN TÜM FAALİYETLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İCRA EDİLMEKTEDİR"

Tanrıkulu'na bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Asil milletimizin bağrından çıkan kahraman TSK, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele etmektedir. Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir.

"KAHRAMAN ORDUMUZA İFTİRA ATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Buna rağmen terör örgütlerinin insanlık dışı saldırılarına tepki koyamayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler.

"TSK, TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEK"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm bu hezeyanlara ve kara propaganda çalışmalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir."

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde TV100 isimli kanalda yayınlanan Özgür İfade Programının canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.