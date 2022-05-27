TSK tayinleri ne zaman açıklanacak 2022? TSK tayinleri açıklandı mı? - Haberler

Tsk tayinleri ne zaman açıklanacak 2022, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TSK personelleri, Uzman çavuş, subay, astsubay tayin sonuçları ile yeni görev yerlerini öğrenebilecek. Tayin tarihleri, haziran ayı yaklaşırken araştırılan konular arasında yer bulmaya devam ediyor. Uzman erbaşların ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tayinleri açıklandı. Peki, diğer komutanlıklarda TSK Tayin Sonuçları ne zaman açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı?

2022 TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayin sonuçları, geçtiğimiz yıllarda haziran ayında açıklanmıştı. 2022 yılında da TSK tayin ve atamaların haziranda açıklanması bekleniyor. Uzman erbaşların ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tayinleri açıklandı. Ancak diğer komuyanlıkların tayin tarihleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.

2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.

Haberler.com - Gündem