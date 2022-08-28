TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda?
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TS - GS derbi maçına çok az bir süre kalan futbol severler, TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? merak etti. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçına kaç saat kaldı? Trabzonspor - Galatasaray ilk 11 ve muhtemel 11 açıklandı mı? İşte detaylar...
Heyecanla beklenen derbi maçı Trabzonspor - Galatasaray için geri sayım başladı. Maç bugün saat 21:45'de başlayacak. Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı ve saatinde izlemek isteyenler, TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Pazar Trabzonspor - Galatasaray Süper Lig maçı saat kaçta başlayacak? araştırması yapıyor. Trabzonspor - Galatasaray saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray neden geç başlıyor? İşte detaylar...
Trabzonspor - Galatasaray maçı bugün (28 Ağustos Pazar) saat 21:45 'de başlayacak.
Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - Galatasaray maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Maçta henüz ilk 11 belli olmadı. Muhtemel 11'ler aşağıdaki gibidir:
Trabzonspor muhtemel 11:
- Muhammet Taha Tepe
- Larsen
- Bartra
- Vitor Hugo
- Eren
- Dorukhan
- Siopis
- Abdülkadir
- Bardhi
- Trezeguet
- Cornelius
Galatasaray muhtemel 11:
- Muslera
- Boey
- Nelsson
- Abdülkerim
- Van Aanholt
- Torreira
- Oliveira
- Yunus
- Mertens
- Kerem
- Seferovic
ALİ PALABIYIK(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)
BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)
ALPER ULUSOY(VAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
ORHAN TATAR(Temsilci)
CENGİZ AKAR(Temsilci)
ERCAN OKUR(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)