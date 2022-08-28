TS - GS derbi maçına çok az bir süre kalan futbol severler, TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? merak etti. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçına kaç saat kaldı? Trabzonspor - Galatasaray ilk 11 ve muhtemel 11 açıklandı mı? İşte detaylar...

Heyecanla beklenen derbi maçı Trabzonspor - Galatasaray için geri sayım başladı. Maç bugün saat 21:45'de başlayacak. Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı ve saatinde izlemek isteyenler, TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Pazar Trabzonspor - Galatasaray Süper Lig maçı saat kaçta başlayacak? araştırması yapıyor. Trabzonspor - Galatasaray saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray neden geç başlıyor? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı bugün (28 Ağustos Pazar) saat 21:45 'de başlayacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Maçta henüz ilk 11 belli olmadı. Muhtemel 11'ler aşağıdaki gibidir:

Trabzonspor muhtemel 11:

Muhammet Taha Tepe

Larsen

Bartra

Vitor Hugo

Eren

Dorukhan

Siopis

Abdülkadir

Bardhi

Trezeguet

Cornelius

Galatasaray muhtemel 11:

Muslera

Boey

Nelsson

Abdülkerim

Van Aanholt

Torreira

Oliveira

Yunus

Mertens

Kerem

Seferovic

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMLERİ KİMLERDİR?

ALİ PALABIYIK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

ORHAN TATAR(Temsilci)

CENGİZ AKAR(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)