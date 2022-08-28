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TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda?

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TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda?

TS - GS derbi maçına çok az bir süre kalan futbol severler, TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? merak etti. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçına kaç saat kaldı? Trabzonspor - Galatasaray ilk 11 ve muhtemel 11 açıklandı mı? İşte detaylar...

Heyecanla beklenen derbi maçı Trabzonspor - Galatasaray için geri sayım başladı. Maç bugün saat 21:45'de başlayacak. Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı ve saatinde izlemek isteyenler, TS - GS maçı saat kaçta? TS - GS derbi maçı ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi kanalda? Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Ağustos Pazar Trabzonspor - Galatasaray Süper Lig maçı saat kaçta başlayacak? araştırması yapıyor. Trabzonspor - Galatasaray saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray neden geç başlıyor? İşte detaylar...

Trabzonspor - Galatasaray maçı bugün (28 Ağustos Pazar) saat 21:45 'de başlayacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Galatasaray maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Maçta henüz ilk 11 belli olmadı. Muhtemel 11'ler aşağıdaki gibidir:

Trabzonspor muhtemel 11:

  • Muhammet Taha Tepe
  • Larsen
  • Bartra
  • Vitor Hugo
  • Eren
  • Dorukhan
  • Siopis
  • Abdülkadir
  • Bardhi
  • Trezeguet
  • Cornelius

Galatasaray muhtemel 11:

  • Muslera
  • Boey
  • Nelsson
  • Abdülkerim
  • Van Aanholt
  • Torreira
  • Oliveira
  • Yunus
  • Mertens
  • Kerem
  • Seferovic

ALİ PALABIYIK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)

ORHAN TATAR(Temsilci)

CENGİZ AKAR(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Trabzonspor Gündem Spor Haberler

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