TS - FB derbi ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?
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Futbol severlerin heyecanla beklediği Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi bugün oynanacak. Maçı tam saatinde ve canlı olarak izlemek isteyenler TS-FB derbisinin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, TS - FB derbi ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? İşte detaylar...
TS - FB derbisi ne zaman? TS - FB derbi maçı saat kaçta? TS - FB derbi maçı hangi gün? futbol gündeminin merak ettiği başlıklar arasında geliyor. Peki, FB derbi maçı ne zaman? TS derbi maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde...
Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 19:00 'da başlayacaktır. TS-FB derbi maçı bugün oynanacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
HALİL UMUT MELER(Hakem)
CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)
SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)
SUAT ARSLANBOĞA(Dördüncü Hakem)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)
BERK ÖZBEK(Temsilci)
KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)
LEVENT KALKAN(Temsilci)
Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022