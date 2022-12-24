TS - FB derbi ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?

Futbol severlerin heyecanla beklediği Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi bugün oynanacak. Maçı tam saatinde ve canlı olarak izlemek isteyenler TS-FB derbisinin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, TS - FB derbi ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler? İşte detaylar...