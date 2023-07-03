Donald Trump'ın sosyal medyası olarak bilinen Truth Social çok yeni bir sosyal medya mecrası olmasına rağmen çok araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye karşısına çıkmasıyla gündem olan eski ABD Başkanı Donald Trump, o dönemdeki paylaşımları nedeniyle sosyal medya devlerinden veto yemişti. Sosyal medya kullanıcıları ise merak ediyor Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir? İşte detaylar…

Facebook ve Twitter'da paylaşımları kısıtlanan, hesapları kapatılan Trump kendi sosyal medya uygulamasını kurdu. Peki, Truth Social nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir?

TRUTH SOCIAL NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Truth Social bir Amerikan sosyal medya mecrası ve mikroblog sitesidir. 2021'de kuruldu ve 21 Şubat 2022'de yayınlanmaya başladı. Truth Social, cumhuriyetçi eski politikacı Devin Nunes tarafından yönetilmekte ve Palm Beach merkezli Trump medya ve teknoloji grubu isimli kuruluşa aittir. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın kendi sosyal ağını oluşturma girişimi olarak yorumlanıyor.

TRUTH SOCIAL NASIL İNDİRİLİR?

Play Store ve App Store'da bulunan Truth Social kullanıcılar tarafından olumlu geri dönüşlere sahip. Google Play Store'da Truth Social 1 milyondan fazla indirme alırken 3,9 yıldız aldı. App Store'da ise 4,6 yıldız alan uygulama 'Sosyal Ağ' kategorisinde 10. sıraya yükseldi. İşte uygulamanın indirme linkleri: