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Trump ve Zelenskiy neden tartıştı? Zelenskiy Trump'a ne dedi?

Trump ve Zelenskiy neden tartıştı? Zelenskiy Trump'a ne dedi?
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ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'a giden Zelenskiy'i kapıda karşıladı. Trump ve Zelenskiy neden tartıştı? Zelenskiy Trump'a ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a gitti. Trump, Zelenskiy'i kapıda karşılarken; görüşme sırasında iki lider arasında gergin anlar yaşandı. Trump ve Zelenskiy neden tartıştı? Zelenskiy Trump'a ne dedi?

TRUMP VE ZELENSKİY NEDEN TARTIŞTI?

Zelenskiy anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a giderken; Zelenskiy'i Trump kapıda karşıladı. Trump, Zelenskiy için "Bugün tam takım giyinmiş" ifadesini kullandı. Öte yandan Trump yaptığı ilk açıklamada, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Hem Ukrayna hem de Rusya'dan yanayım. Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Yaptığı ilk açıklamada, "Bu anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umuyoruz" diyen Zelenskiy ise "Bugün Başkan Trump ile, ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Görüşme sırasında iki lider arasında gerginlik çıktı. Trump ile Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon artarken, Trump, Zelenskiy'e "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum" dedi.

DİKTATÖR DEMİŞ, SONRA GERİ ADIM ATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sert sözlerle hedef aldığı Zelenskiy için "Seçime gitmeyen diktatör" demiş, Zelenskiy'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik öne sürdüğü koşullar konusunda elini çabuk tutması gerektiğini, aksi takdirde ortada bir ülkesi kalmayacağını ifade etmişti.

Geçtiğimiz gün ise Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesinin sorulması üzerine "Bunu dediğime inanamıyorum" dedi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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