ABD eski Başkanı Donald Trump, Daniels'a verdiği iddia edilen sus payı ödemedi nedeniyle adli işlem yapılacağı ileri sürüldü.. İddia sonrası Trump'ın destekçileri ABD'de sokağa dökülürken Trump tutuklandı mı? Trump suçu ne merak edildi.

TRUMP TUTUKLANDI MI?

Donald Trump, "Kesinlikle yanlış bir şey yapmadım. Yozlaşmış, ahlaksızlaşmış ve silahlanmış adalet sistemini eleştiriyorum." dedi.Gelişmeler sonrası Trump'ın destekçileri ABD'de sokağa döküldü. Ancak gelişme ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.