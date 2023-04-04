Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında dava açılan eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta saat 20.40'ta mahkemeye geldi. Peki, Trump neden tutuklandı? Donald Trump davası ne zaman yapılacak?

Son dakika: ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi'ne geldi. Ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Trump, kolluk kuvvetleri gözetiminde parmak izi alımına ve fotoğraf çekimine götürüldü. Prosedür gereği gözaltında sayılan Trump, bu işlemlerin ardından mahkemeye çıkacak ve hakkında nihai karar verilecek. Trump neden tutuklandı, suçu ne? Donald Trump davası ne zaman yapılacak?

TRUMP NEDEN TUTUKLANDI?

Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Trump, büyük bir kalabalığın beklediği ve tepesinde helikopterlerin uçtuğu mahkemeye gizli bir kapıdan girdi. Prosedür gereği gözaltına alınmış sayılan Trump, kolluk kuvvetleri gözetiminde parmak izi alımına ve fotoğraf çekimine götürüldü. Bu işlemlerin ardından mahkemeye çıkacak olan Trump, hakkında nihai karar verilecek.

Trump'ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu. Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, Florida'daki malikanesinden dün New York'a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

TRUMP SUÇU NE?

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.