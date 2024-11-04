Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için geri sayım başladı. Milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump olurken, Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. Peki, Trump kazandı mı, oy oranı kaç?

TRUMP KAZANDI MI, OY ORANI KAÇ?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.

Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini yapacak. Genel oy verme işlemi 5 Kasım'da başlayacak. Şu ana kadar ülke genelinde 75 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.

2020'deki seçimde tüm oyların sayılması 4 gün sürmüştü.

Buna göre; 2024 ABD seçim sonuçlarının oy kullanma işleminin sona ermesi ve oy sayma işlemlerinin başlamasından 3-4 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.

ABD BAŞKANLIK ADAYLARI KİMLER?

Bir tarafta, şu anki Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Demokrat Parti'nin adayı olarak seçime girecek. Diğer tarafta ise daha önce ABD başkanlığı yapmış olan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak yeniden başkanlık için yarışacak.

ABD SEÇİMLERİ İÇİN İSRAİL'DEKİ EĞİLİM TRUMP'I İŞARET EDİYOR

Trump ve rakibi olan Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Washington yönetiminin "İsrail'in kendini savunma hakkı" olarak değerlendirdiği saldırılara desteğini birçok kez dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD yönetimi, İsrail'e askeri, istihbarat ve siyasi alanda ciddi destek verdi. Filistinli ve uluslararası çevreler, ABD'nin desteği olmasaydı İsrail'in Gazze'de soykırım uygulayamayacağını düşünüyor.

ABD'deki seçimlerin arifesinde, hem Trump hem de Harris, bir yandan ABD'deki Arap ve Müslüman toplumun oyunu alabilmek için Gazze'deki saldırıları durduracaklarını söylüyor diğer yandan da Tel Aviv yönetimine desteğini doğruluyor.

Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Israel Hayom gazetesi yayıncısı Miriam Adelson, kaleme aldığı yazıda Trump için "İş için doğru adam." ifadesini kullandı.

Adelson, başkanlığı döneminde ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığını hatırlatarak Trump'ın, ABD Kongresinde 1995'ten bu yana ertelenen bir tasarıyı hayata geçirdiğini belirtti.

ABD seçimlerine ilişkin Adelson, "Bizimki gibi demokrasilerde seçimler halkın iradesini yansıtır. Ancak bu bir popülerlik yarışması olmamalı. Seçmeni memnun edecek esnek ilkelerin sunulması yerine, ilkeli bir seçim olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li-İsrailli Adelson, "Bay Trump, oyum size. Eski bir subay, kıdemli doktor ve iş kadını olarak açıkça söylüyorum; Bu iş için doğru adam, tek adam sensin." ifadelerine yer verdi.

İsrailliler ABD seçimlerinin sonuçlarını beklerken, Filistinliler Trump ve Harris'i, İsrail'in Gazze'deki soykırımına verilen ABD desteğinin iki yüzü olarak değerlendiriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı.